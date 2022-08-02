В США назвали условие, при котором могут применить ядерное оружие

Об этом во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина.

"США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", - подчеркнул он.

По словам Блинкена, роль стратегических ядерных сил США состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на страну, а также ее союзников и партнеров.

Также Блинкен считает, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb