В США назвали условие, при котором могут применить ядерное оружие
Америка может применить ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах
Об этом во время выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина.
"США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", - подчеркнул он.
По словам Блинкена, роль стратегических ядерных сил США состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на страну, а также ее союзников и партнеров.
- Также Блинкен считает, что Северная Корея готовится провести седьмое испытание ядерного оружия.
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