Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В США назвали условие, при котором готовы присоединиться к обучению украинских пилотов на F-16

В США назвали условие, при котором готовы присоединиться к обучению украинских пилотов на F-16

22 августа, 2023 вторник
05:43
Мир F-16

Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает пресс-служба Пентагона.

"США готовы принять участие в обучении украинских пилотов, если их будет больше того количества, с обучением которого могут справиться европейские страны", - отметила она.

По ее словам, если Дания и Нидерланды, взявшие на себя инициативу по обучению, будут отставать от графика или нужно будет научить дополнительное количество украинских летчиков, тогда к процессу обучения присоединятся и США.

Сингх также добавила, что украинским пилотам предстоит серьезная подготовка по обучению профильного английского языка, чтобы быть готовыми к полетам на F-16, и это займет некоторое время.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает , что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16

Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов, готовых предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.

В воскресенье, 20 августа, Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов.

21 августа Зеленский сообщил, что Греция также присоединилась к так называемой "авиационной коалиции" и будет тренировать украинских пилотов

Война с Россией
США
F-16
оружие для Украины
Читайте также:
Путін Байден
Автор Антин Борковский
20 августа, 2023 воскресенье
Украинские шпионы сорвали планы пропутинского лобби в администрации Байдена, - Пионтковский
20 августа, 2023 воскресенье
Если Израиль не прекратит депортацию украинцев, хасидов могут не пустить в Умань
Ілля Пономарьов
21 августа, 2023 понедельник
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
22 августа
06:35
Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении разведывательного катера ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море
06:15
В Кривом Роге прогремел взрыв
06:10
Соединенные Штаты снова испытали прототип гиперзвуковой ракеты ARRW
06:00
Боррель анонсировал встречу по миру в Украине на полях саммита Генассамблеи ООН в сентябре
05:40
Tesla
Tesla обвинила двух экс-сотрудников в утечке данных 75 тыс. человек
05:20
Обновлено
Ночная атака дронов на Москву: власти сообщают о четырех сбитых беспилотниках, поврежденных домах и авто
04:55
Зеленский в Греции встретится с президентом Сербии Вучичем
04:23
Министр обороны Болгарии подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре
02:41
Прогресс поражает: еврокомиссар Синкявичюс оценил шаги Украины по пути в ЕС
02:13
Audi в рамках санкций отключил российских дилеров от ПО
01:45
США одобрили продажу Польши 96 вертолетов Apache на $12 млрд
01:17
Россия атаковала Запорожье "шахедами": раздались взрывы
00:56
Трамп ушел от ареста по делу о вмешательстве в выборы: согласился на обязательства и заплатил залог $200 тыс., - CNN
00:28
Маск признался, что в прошлом году говорил с Путиным, хотя раньше отрицал это, - СМИ
2023, понедельник
21 августа
23:44
Россияне обстреляли Херсонщину: пострадали три мирных жителя
23:07
Российский "шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине
22:50
F-16
Зеленский: Греция присоединилась к декларации G7 и будет тренировать украинских пилотов на F-16
22:41
Украинки победили Бельгию на чемпионате Европы по волейболу
22:34
Пригожин записал видеообращение: утверждает, что из Африки
21:53
Генерал Милли обсудил войну РФ против Украины с Папой Римским Франциском
21:30
Эксклюзив
Называть прибыль всех поставщиков Минобороны убыткам государству – это нонсенс, - Яровая
21:02
США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси и посоветовали маршруты
20:47
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Бахмут остается центром тяготения усилий обеих сторон: враг существенно уплотняет свои войска вокруг города. Колонка Сергея Згурца
20:20
Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
20:05
В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.
20:02
OPINION
Крах "Пражской весны" и "хлопок" над Симоньян
20:00
Обзор
Победные новости 544 дня войны: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы и освобождают территорию под Бахмутом, космическое партнерство Китая и РФ под угрозой
19:52
Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg
19:38
Обновлено
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
19:32
На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб
19:12
Литва обвинила белорусскую активистку Карач в сотрудничестве с разведкой РФ
18:58
На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, - ГУР
18:55
Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность
18:41
В Британии разрабатывают тест, который позволит ускоренно идентифицировать детские заболевания
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV