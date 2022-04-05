В США назвали террор на оккупированных территориях не случайностью, а частью плана России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он отметил, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".

"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", – подчеркнул Салливан.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что действия россиян в Киевской области очень вероятно военные преступления и серьезные нарушения международного права.

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