В США назвали террор на оккупированных территориях не случайностью, а частью плана России
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население, говорит Салливан
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он отметил, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".
"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", – подчеркнул Салливан.
- Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что действия россиян в Киевской области очень вероятно военные преступления и серьезные нарушения международного права.
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