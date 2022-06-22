В США назвали сумму, которую Украина ежемесячно тратит на войну с РФ
В условиях полномасштабной войны с Россией ежемесячные расходы Украины составляют $5-6 млрд
Об этом сообщает DW .
По словам главы USAID (Агентства США по международному развитию) Саманты Пауэр, Украина вынуждена ежемесячно тратить $5-6 млрд.
"Среднемесячные расходы правительства, которое должно справляться с войной, по последним расчетам составляют около $5-6 млрд в месяц", - сказала Пауэр.
Она добавила, что это потрясающие расходы, и даже $7,5 млрд, которые администрация США готовится выделить как помощь Украине, не хватит, чтобы покрыть все нужды.
"Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка", - подчеркнула Пауэр.
- 8 мая Newsweek сообщил, что Россия тратит на войну в Украине около $900 млн. в день.
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