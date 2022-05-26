В США назвали паспортизацию украинцев на оккупированных территориях "слабо замаскированным шагом РФ, чтобы покорить народ"
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс назвал упрощенную паспортизацию жителей оккупированных территорий замаскированным шагом и попыткой РФ покорить украинцев
Об этом он заявил на брифинге .
Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях. Это лишь слабо замаскированный шаг, который есть частью попыток России покорить народ Украины", - подчеркнул Нед Прайс.
Он добавил, что США исключают попытки РФ подчинить себе жителей временно оккупированных территорий Украины.
- 19 мая сообщалось, что РФ незаконно выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре.
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