Об этом он заявил на брифинге .

Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях. Это лишь слабо замаскированный шаг, который есть частью попыток России покорить народ Украины", - подчеркнул Нед Прайс.

Он добавил, что США исключают попытки РФ подчинить себе жителей временно оккупированных территорий Украины.

19 мая сообщалось, что РФ незаконно выдает паспорта жителям ОРДЛО по ускоренной процедуре.

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