Об этом пишет New York Times

Американские официальные лица заявили в среду, что в Украине сказали им, что армия сейчас участвует в главном направлении контрнаступления, опрокидывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.

Чиновники, которые на условиях анонимности обсуждали военные планы Украины, назвали три причины:

Во-первых, украинские силы медленно, но стабильно продвигались, расчищая путь через плотные российские минные поля и другие укрепления.

Во-вторых, они почувствовали возможность с увольнением регионального российского командующего генерал-майора Ивана Попова использовать проблемы в местном российском руководстве.

И в-третьих, украинские артиллерийские заграждения постоянно атаковали российскую артиллерию, склады боеприпасов и командные пункты в районах далеко за линией фронта, создавая уязвимость, которой можно воспользоваться, если наступающие украинские силы смогут пробить российскую оборону и повлечь за собой хаос.

"Россияне перенапряжены", - сказал в среду западный чиновник на условиях анонимности, чтобы обсудить оперативные детали и оценки разведки. – "Они все еще испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением. Они испытывают давление".

В Украине сообщили США, что увеличенные украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь, у побережья.

Их цель – разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированной Россией Украиной и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться настолько далеко, чтобы поставить стратегически важный полуостров в зону действия украинской артиллерии.

В случае успеха, новая операция может длиться от одной до трех недель, сообщили украинские чиновники в Вашингтоне.

Однако после начала контрнаступления в начале июня мало что шло по плану, и официальные лица Белого дома и Пентагона заявили в среду, что с большим интересом наблюдают за активизацией.

"Это большое испытание", - сказал один высокопоставленный чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

25 июля в американском ISW заявили , что контрнаступление Украины не будет быстрым и легким.