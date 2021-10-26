В США назвали ключевое условие боя Ломаченко против "нового Мейвезера"
Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер заявил, что для встречи с украинцем Василием Ломаченко американскому боксеру Шакуру Стивенсону придется перейти из второго полулегкого в легкий вес.
Об этом сообщает The Ring .
По словам Фишера, ради встречи с Ломаченко, чемпиону мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полулегком весе (до 59 кг) придется подняться в легкую категорию (до 61,2 кг), где сейчас выступает украинец.
"Ломаченко не будет драться со Стивенсоном во втором полулегком весе. Разве что в легком. Но там у Шакура будут вызовы против Теофимо Лопеса и Девина Хейни", - сказал Фишер.
Он добавил, что у Ситвенсона, которого в США называют "новым Флойдом Мейвезером", есть все необходимое, чтобы стать новым лидером легкого дивизиона.
"В легком весе Стивенсон будет мощнее и сможет сохранить свою скорость. В этом дивизионе он станет проблемой для всех бойцов. У Шакура хватает мастерства и для того, чтобы быть конкурентным даже в 63,5 кг. Однако выше легкого дивизиона Стивенсон уже будет не таким эффективным", – убежден Фишер.
- Напомним, 26 октября бывший чемпион мира Александр Гвоздик заявил, что Василию Ломаченко осталось провести перед завершением карьеры всего два-четыре боя.
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