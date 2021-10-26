В США назвали ключевое условие боя Ломаченко против "нового Мейвезера"

Об этом сообщает The Ring .

По словам Фишера, ради встречи с Ломаченко, чемпиону мира WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полулегком весе (до 59 кг) придется подняться в легкую категорию (до 61,2 кг), где сейчас выступает украинец.

"Ломаченко не будет драться со Стивенсоном во втором полулегком весе. Разве что в легком. Но там у Шакура будут вызовы против Теофимо Лопеса и Девина Хейни", - сказал Фишер.

Он добавил, что у Ситвенсона, которого в США называют "новым Флойдом Мейвезером", есть все необходимое, чтобы стать новым лидером легкого дивизиона.

"В легком весе Стивенсон будет мощнее и сможет сохранить свою скорость. В этом дивизионе он станет проблемой для всех бойцов. У Шакура хватает мастерства и для того, чтобы быть конкурентным даже в 63,5 кг. Однако выше легкого дивизиона Стивенсон уже будет не таким эффективным", – убежден Фишер.