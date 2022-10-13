Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на заявление главы Минфина США Джанет Йеллен.

"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то долларов за баррель. Ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть" , – заявила Йеллен.

Министр также выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в России "достаточно низкая".

Напомним, страны G7 планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года. Об этом говорится также в восьмом пакете санкций ЕС. Эксперты говорят, что это может означать потенциальное ограничение на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку базирующаяся на эталонной марке Brent российская нефть марки Urals продавалась по цене от 50 до 70 долларов за баррель в 2019 году.

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