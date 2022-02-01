В США нашли застреленным актера "Ходячих мертвецов" Мосли
В американском штате Джорджия нашли тело актера Мозеса Джей Мосли с огнестрельным ранением
Об этом пишет TMZ.
Мертвого Мозеса Джей Мосли обнаружили еще на прошлой неделе в машине под мостом близ города Стокбриджа, штат Джорджия.
В настоящее время следствие устанавливает, кто застрелил 31-летнего актера. Также правоохранители рассматривают версию о самоубийстве.
Издание отмечает, что Мозес Джей Мосли стал успешным благодаря фильму "Ходячие мертвецы", где сыграл зомби по имени Мишон. Также он снимался в фильмах "Стражи" от HBO и "Голодные игры: в огне".
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