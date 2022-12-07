В США нардепу Андрею Деркачу заочно выдвинули обвинения в отмывании денег
Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, подозреваемому в Украине в государственной измене
Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства юстиции США.
"Активный российский агент Андрей Деркач обвиняется в схеме по нарушению санкций в США", – говорится в сообщении.
Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина Андрея Деркача по семи пунктам заочно обвинили в сговоре с целью нарушения закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), сговоре по банковскому мошенничеству, сговоре с отмыванием денег и по четырем пунктам – в отмывании денег при покупке и обслуживании двух комплексов недвижимости в Беверли Хиллз в Калифорнии.
По данным прокуратуры, Деркач скрывал свой интерес к сделкам и нарушал санкции, введенные против него в 2020 году.
В случае доказательства вины Деркачу грозит до 30 лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда обнародует приговор после рассмотрения рекомендаций США по назначению наказаний и другим законодательным факторам.
В то же время, с объявлением обвинения прокуратура Восточного округа Нью-Йорка подала и объявила гражданский иск о конфискации имущества, которое приобрел Деркач.
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В начале октября 2020 года Посольство США назвало нардепа Андрея Деркача многолетним агентом российских спецслужб и предостерегло украинских бизнесменов от сотрудничества с ним, пригрозив распространением санкций на нарушителей
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18 марта 2021 года ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с Деркачом подозревают в попытке повлиять на выборы в США.
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27 октября 2022 нардепа избрали меру пресечения в виде заочного ареста. 7 ноября Высший антикоррупционный суд оставил в силе эту меру пресечения
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