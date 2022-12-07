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В США нардепу Андрею Деркачу заочно выдвинули обвинения в отмывании денег

7 декабря, 2022 среда
22:15
Мир На фото Андрей Деркач

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения в отмывании денег депутату Верховной Рады Андрею Деркачу, подозреваемому в Украине в государственной измене

Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

"Активный российский агент Андрей Деркач обвиняется в схеме по нарушению санкций в США", – говорится в сообщении.

Сегодня, 7 декабря, в федеральном суде Бруклина Андрея Деркача по семи пунктам заочно обвинили в сговоре с целью нарушения закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях" (IEEPA), сговоре по банковскому мошенничеству, сговоре с отмыванием денег и по четырем пунктам – в отмывании денег при покупке и обслуживании двух комплексов недвижимости в Беверли Хиллз в Калифорнии.

По данным прокуратуры, Деркач скрывал свой интерес к сделкам и нарушал санкции, введенные против него в 2020 году.

В случае доказательства вины Деркачу грозит до 30 лет лишения свободы. Судья федерального окружного суда обнародует приговор после рассмотрения рекомендаций США по назначению наказаний и другим законодательным факторам.

В то же время, с объявлением обвинения прокуратура Восточного округа Нью-Йорка подала и объявила гражданский иск о конфискации имущества, которое приобрел Деркач.

  • В начале октября 2020 года Посольство США назвало нардепа Андрея Деркача многолетним агентом российских спецслужб и предостерегло украинских бизнесменов от сотрудничества с ним, пригрозив распространением санкций на нарушителей

  • 19 октября 2020 года facebook заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача из-за вмешательства в американские выборы.

  • 7 декабря 2020 стало известно, что Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал тогдашнего генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

  • 18 марта 2021 года ФБР объявило в розыск россиянина, которого вместе с Деркачом подозревают в попытке повлиять на выборы в США.

  • 28 мая 2021 года СМИ написали, что следствие в США подробно изучит поездку адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украину, где он встречался с подсанкционным нардепом Деркачем. В тот же день в СБУ сообщили, что разоблачили агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора приступил к расследованию.

  • 24 июня глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что доказательства по делу агентурной сети ГУР РФ, организованной народным депутатом Андреем Деркачем, должны стать основой новых санкций против РФ. В августе того же года СНБО ввел санкции против Деркача

  • 16 сентября 2022 года пресс-служба НАБУ сообщила, что нардепа Деркача разоблачили на госизмене и объявили в розыск.

  • 27 октября 2022 нардепа избрали меру пресечения в виде заочного ареста. 7 ноября Высший антикоррупционный суд оставил в силе эту меру пресечения

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