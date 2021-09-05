В США начнут делать третью прививку от COVID-19
Соединенные Штаты могут начать введение третьей дозы вакцины от коронавируса уже 20 сентября
Об этом сообщает Голос Америки .
По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, третью дозу вакцины Pfizer могут одобрить уже до 20 августа. Он добавил, что вскоре можно ожидать одобрения использования третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.
В начале сентября в администрации Белого дома заявили, что полностью привитым вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу. Продолжить кампанию вакцинации в США рекомендовали с 20 сентября.
- Напомним, 29 августа все граждане Израиля старше 12 лет получили разрешение делать третью прививку от коронавируса .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.15
- Актуальное
- Важное