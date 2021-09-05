В США начнут делать третью прививку от COVID-19

Об этом сообщает Голос Америки .

По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, третью дозу вакцины Pfizer могут одобрить уже до 20 августа. Он добавил, что вскоре можно ожидать одобрения использования третьей дозы другой американской вакцины - Moderna.

В начале сентября в администрации Белого дома заявили, что полностью привитым вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу. Продолжить кампанию вакцинации в США рекомендовали с 20 сентября.