В США начались мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху.
В Вашингтоне началась организованная США встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по урегулированию кризиса в Нагорном Карабахе
Об этом пишет "Радио Свобода".
Перед началом встречи 1 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Встреча между Мирзояном и Байрамовым продлится четыре дня в помещении Госдепартамента за пределами Вашингтона.
"Наша цель – убедиться, что министры могут сесть и поговорить друг с другом", – сказал анонимный чиновник Госдепа. По его словам, Соединенные Штаты ждут от сторон прямой и откровенной дискуссии. Он добавил, что "все вопросы обсуждаются".
Отвечая на вопрос об отношении России к диалогу под руководством США, другой чиновник Госдепа сказал: "Мы будем разочарованы, если они воспримут это негативно".
Важнейшим, по его словам, является то, что стороны общаются друг с другом вне зависимости от того, где это происходит. Он добавил, что целью переговоров является "длительный, сбалансированный и достойный мир между сторонами".
В преддверии переговоров Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым и выразил глубокую обеспокоенность США из-за контрольно-пропускного пункта, заявив, что это подрывает усилия по установлению доверия в армянско-азербайджанском мирном процессе.
Азербайджан заявил, что установил КПП в ответ на, как он говорит, поставки армянского оружия в Нагорный Карабах. Ереван отвергает эти обвинения.
Азербайджан обязывался держать дорогу открытой в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России в 2020 году, завершившем шестинедельную войну.
Блинкен пообещал продолжать поддержку мирных переговоров и отметил важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств, заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.
- Напомним, 23 апреля Азербайджан установил КПП на Лачинском коридоре. Армения просит российских миротворцев, чтобы те его снесли. Как утверждают политологи, Армения может отказаться от услуг "российских миротворцев" в зоне конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, считая их неэффективными, и призвать на помощь представителей международной коалиции, в частности, с участием Франции и США, где достаточно влиятельные армянские лобби. При этом Азербайджан и его партнеры в Турции вероятное появление в регионе сил Франции оценивают как нежелательное, поскольку это, по их мнению, способно усилить позиции Ирана, давнего французского союзника на Ближнем Востоке.
- 27 апреля Армения возложила на РФ ответственность за блокирование Азербайджаном Лачинского коридора.
- 30 апреля стало известно, что Армения и Азербайджан проведут в Вашингтоне новый раунд мирных переговоров.
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