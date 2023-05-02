Об этом пишет "Радио Свобода".

Перед началом встречи 1 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен провел отдельные переговоры с министрами иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча между Мирзояном и Байрамовым продлится четыре дня в помещении Госдепартамента за пределами Вашингтона.

"Наша цель – убедиться, что министры могут сесть и поговорить друг с другом", – сказал анонимный чиновник Госдепа. По его словам, Соединенные Штаты ждут от сторон прямой и откровенной дискуссии. Он добавил, что "все вопросы обсуждаются".

Отвечая на вопрос об отношении России к диалогу под руководством США, другой чиновник Госдепа сказал: "Мы будем разочарованы, если они воспримут это негативно".

Важнейшим, по его словам, является то, что стороны общаются друг с другом вне зависимости от того, где это происходит. Он добавил, что целью переговоров является "длительный, сбалансированный и достойный мир между сторонами".

В преддверии переговоров Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым и выразил глубокую обеспокоенность США из-за контрольно-пропускного пункта, заявив, что это подрывает усилия по установлению доверия в армянско-азербайджанском мирном процессе.

Азербайджан заявил, что установил КПП в ответ на, как он говорит, поставки армянского оружия в Нагорный Карабах. Ереван отвергает эти обвинения.

Азербайджан обязывался держать дорогу открытой в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве России в 2020 году, завершившем шестинедельную войну.

Блинкен пообещал продолжать поддержку мирных переговоров и отметил важность скорейшего открытия Лачинского коридора для коммерческих и частных транспортных средств, заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер.