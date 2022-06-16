В США начали расследование по попавшей в Россию высокотехнологичной технике - The Washington Post
ФБР и министерство торговли США изучают пути возможных поставок высокотехнологичных устройств производства американских компаний военным ведомствам России
Об этом пишет The Washington Post.
Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как американские микросхемы оказались в военной технике РФ и "проследить путь поставки этой продукции из США".
The Washington Post напоминает, что во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства компаний из США.
Уже выяснилось, что часть микросхем, найденных в российской военной технике, сделана до 2014 года и введения санкций, ограничивающих поставки в Россию передового оборудования двойного назначения. Однако некоторые из микросхем, утверждают специалисты, были выпущены в 2020 году.
The Washington Post отмечает, что в России производят очень мало собственных компьютерных чипов или электроники, и это заставляет ее полагаться на импорт.
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