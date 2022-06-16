Об этом пишет The Washington Post.

Источник издания, близкий к расследованию, утверждает, что спецслужбы намерены установить, как американские микросхемы оказались в военной технике РФ и "проследить путь поставки этой продукции из США".

The Washington Post напоминает, что во время боевых действий в Украине в захваченных ВСУ дронах, радиолокаторах, танках и другой военной технике РФ были обнаружены микросхемы производства компаний из США.

Уже выяснилось, что часть микросхем, найденных в российской военной технике, сделана до 2014 года и введения санкций, ограничивающих поставки в Россию передового оборудования двойного назначения. Однако некоторые из микросхем, утверждают специалисты, были выпущены в 2020 году.

The Washington Post отмечает, что в России производят очень мало собственных компьютерных чипов или электроники, и это заставляет ее полагаться на импорт.

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