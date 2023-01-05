В США началась технологическая выставка CES-2023: туда не пустили РФ, но есть компании из Украины
В Лас-Вегасе (США) 5 января стартовала одна из самых больших в мире технологических выставок. Представителей России туда принципиально не пригласили по политическим мотивам
Об этом пишет BBC .
Гэри Шапиро, глава проводящей мероприятие Ассоциации потребительских технологий заявил, что "России здесь не рады".
"В этом году мы их не приветствовали ввиду политической ситуации", - пояснил он.
"Это был не вопрос правовой политики Соединенных Штатов, это вопрос нашей политики как организации", - добавил Шапиро.
По его словам, несколько российских компаний попросили принять участие в выставке.
"Мы сказали, что они могут переехать в другую страну, если они заинтересованы", - отметил Шапиро.
В выставке принимают участие с десяток компаний из Украины, которые демонстрируют концепции устойчивого развития.
- В ноябре 2022 г. российскую делегацию не пустили на сессию ПА ОБСЕ в Варшаве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.74
-
EUR
Покупка 41.55Продажа 42.6
- Актуальное
- Важное