Об этом пишет BBC .

Гэри Шапиро, глава проводящей мероприятие Ассоциации потребительских технологий заявил, что "России здесь не рады".

"В этом году мы их не приветствовали ввиду политической ситуации", - пояснил он. "Это был не вопрос правовой политики Соединенных Штатов, это вопрос нашей политики как организации", - добавил Шапиро.