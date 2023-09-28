В США началась речевая подготовка будущих пилотов F-16
В США началась подготовка украинских пилотов для освоения истребителей F-16 - определенное количество бойцов проходит языковые курсы
Об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх на пресс-конференции, передает РБК-Украина .
Она рассказала, что курсы английского проходят в штате Техас. Количество пилотов не разглашается.
"Продолжительность курсов будет зависеть от квалификации и уровня знаний украинских пилотов", - отметила Сингх.
Спикер добавил, что по окончании курсов украинские пилоты начнут специализированные учения на F-16 в штате Аризона.
Истребители F-16 для Украины: что известно
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.
15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16. Предварительно в минобороны Бельгии заявили , что не предоставят Украине истребители F-16, однако впоследствии в правительстве допустили передачу Украине нескольких F-16 в следующем году. В 2024 году Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16
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