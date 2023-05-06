В США на химзаводе Shell возник пожар: объявлена эвакуация предприятия
В пригороде Хьюстона в США вспыхнул большой пожар на химическом заводе компании Shell, объявлена эвакуация предприятия
Об этом сообщает Reuters.
По словам очевидцев, над объектом поднялся столб дыма. Предприятие расположено в небольшом городе Дир-Парк.
Согласно сообщению Офиса шерифа округа Харрис, информация о пожаре поступила после 15:00 5 мая по местному времени.
Ликвидацией последствий пожара руководят пожарные округа Харрис, но на место также привлечены пожарные команды горящего завода и других предприятий.
По обновленным данным, пожар произошел на установке по производству олефинов. По словам двух источников, один человек получил легкие ранения.
Местные СМИ сообщают, что шесть человек получили ранения в результате пожара, и вскоре все сотрудники были эвакуированы с завода.
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