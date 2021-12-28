В США на глазах детей и жены застрелили известного боксера

Об этом сообщает BoxingScene .

Келли, выступавший в сверхтяжелом весе, был убит за рулем автомобиля в американском штате Мэриленд.

Машине Келли преградил путь другой автомобиль, из которого открыли огонь. Полиция ищет злоумышленников.

Его жена и трое детей, которые были с ним в автомобиле, не пострадали.

30-летний Келли провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 10 побед, потерпел три поражения и один поединок свел вничью. В последний раз он выходил на ринг в 2019 году.

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