В США на авиашоу столкнулись самолеты
В субботу, 12 ноября, на авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета
Об этом сообщает Dallas News.
Инцидент произошел около 13:20 по местному времени.
"Самолет Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Dallas Executive в Техасе", - говорится в сообщении.
Информации о жертвах и раненых пока нет. На месте авиакатастрофы работают спасательные бригады.
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