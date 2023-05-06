В США мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы за нападение на полицейских во время штурма Капитолия
В США приговорили к 14 годам заключения жители Кентукки, который во время штурма Капитолия напал на полицейских с перечным баллончиком и стулом
Об этом сообщает AP.
К 14 годам и 2 месяцам лишения свободы приговорили жители Кентукки Питера Шварца. Его срок заключения является самым длинным среди сотен дел о штурме Капитолия.
Прокуратура рекомендовала приговорить мужчину к 24 годам и 6 месяцам. Адвокаты же в свою очередь рекомендовали дать Шварцу 4 года и 6 месяцев, поскольку, по их словам, его действия были вызваны "недоразумением" относительно президентских выборов 2020 года.
Шварц вместе со своей супругой Шелли Столлингс участвовали в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Он был вооружен деревянным молотком для шин. Позже во время столкновений на нижней западной террасе Капитолия мужчина бросил в правоохранителей раскладной стул. Впоследствии он вооружился полицейским перечным баллончиком и распылил его на офицеров.
Столлингс в прошлом году признала свое участие в штурме Капитолия. В прошлом месяце ее приговорили к 2 годам лишения свободы.
Сам Шварц имел 38 судимостей до 6 января 2021 года.
- 7 января против экс-президента США Дональда Трампа подали иск из-за смерти правоохранителя во время штурма Капитолия. Иск подала давняя партнерша погибшего.
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