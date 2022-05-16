В США мужчина устроил стрельбу в церкви: 5 раненых и 1 погибший
Стрельбу устроил 60-летний неместный мужчина в воскресенье, 15 мая, в пресвитерианской церкви города Лагуна-Вудс штата Калифорния во время обеденного приема
Об этом сообщают CNN со ссылкой на местных правоохранителей.
В результате инцидента один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения и еще один прихожанин обошелся легкими травмами.
По словам подшерифа округа, подозреваемого удалось задержать благодаря группе небезразличных граждан, которые смогли обезвредить его – связали ноги удлинителем и конфисковали 2 пистолета.
Всего на событиях находились около 40 человек.
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