В США мужчина устроил стрельбу в церкви: 5 раненых и 1 погибший

Об этом сообщают CNN со ссылкой на местных правоохранителей.

В результате инцидента один человек погиб, четверо получили тяжелые ранения и еще один прихожанин обошелся легкими травмами.

По словам подшерифа округа, подозреваемого удалось задержать благодаря группе небезразличных граждан, которые смогли обезвредить его – связали ноги удлинителем и конфисковали 2 пистолета.

Всего на событиях находились около 40 человек.

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