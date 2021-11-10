В США мужчина устроил стрельбу на улице: есть двое погибших

Об этом сообщает издание Dakota News Now .



Инцидент произошел вечером во вторник, 9 ноября.



Очевидцы сообщают, что злоумышленник бегал по улице и стрелял в прохожих.



В результате стрельбы погибли отец и дочь, одну из жертв доставили в больницу с ранениями, угрожающими жизни. Еще двое раненых в некритическом состоянии покинули место стрельбы.



Полицейские задержали стрелку и расследуют его мотивы.



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