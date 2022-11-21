Об этом сообщает Reuters .

Нападавшего остановили другие посетители заведения. Полиция выдвинула подозрение 22-летнему Андерсену Ли Олдричу и отметила, что он использовал винтовку во время совершения преступления. На стрелке был военный бронежилет, при себе он имел 6 магазинов с боеприпасами. На месте преступления были найдены еще несколько видов стрелкового оружия.

По словам полиции, первый звонок о стрельбе поступил незадолго до полуночи, нападавшего задержали в течение нескольких минут.

Власти отмечают, что несколько раненых пока находятся в критическом состоянии.

В воскресенье, 20 ноября, полиция заявила, что начала расследование, чтобы узнать, было ли нападение мотивировано ненавистью. Reuters сообщает, что в понедельник, 21 ноября, полиция обнародует дополнительные детали преступления во время брифинга.

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