В США мужчина открыл стрельбу в ЛГБТ-клубе, 5 человек погибли, по меньшей мере 25 ранены
В США, в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс мужчина открыл стрельбу в субботу вечером, в результате чего 5 человек погибли, а 25 получили ранения
Об этом сообщает Reuters .
Нападавшего остановили другие посетители заведения. Полиция выдвинула подозрение 22-летнему Андерсену Ли Олдричу и отметила, что он использовал винтовку во время совершения преступления. На стрелке был военный бронежилет, при себе он имел 6 магазинов с боеприпасами. На месте преступления были найдены еще несколько видов стрелкового оружия.
По словам полиции, первый звонок о стрельбе поступил незадолго до полуночи, нападавшего задержали в течение нескольких минут.
Власти отмечают, что несколько раненых пока находятся в критическом состоянии.
В воскресенье, 20 ноября, полиция заявила, что начала расследование, чтобы узнать, было ли нападение мотивировано ненавистью. Reuters сообщает, что в понедельник, 21 ноября, полиция обнародует дополнительные детали преступления во время брифинга.
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