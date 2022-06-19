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В США могут ввести субсидии на покупку топлива

19 июня, 2022 воскресенье
04:51
Мир

Администрация президента США Джо Байден изучает вариант снизить цену на топливо благодаря субсидии

Об этом сообщает Fox Business .

В США изучают все варианты, чтобы снизить цену на топливо для американцев. Введение топливных карт-субсидий позволит властям нормализовать расходы малоимущих граждан на бензин.

Эксперты также отмечают, что подобный шаг может спровоцировать инфляцию. Чиновники также опасаются, что американцы начнут использовать карты не только для оплаты бензина, но и других товаров.

На прошлой неделе средняя цена галлона (прим. – 3,785 литра) бензина снизилась до $5, но в течение года горючее в США подорожало более чем на 60%.

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Экономика
Джо Байден
субсидии
США
цены на бензин
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