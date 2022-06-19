В США могут ввести субсидии на покупку топлива

Об этом сообщает Fox Business .

В США изучают все варианты, чтобы снизить цену на топливо для американцев. Введение топливных карт-субсидий позволит властям нормализовать расходы малоимущих граждан на бензин.

Эксперты также отмечают, что подобный шаг может спровоцировать инфляцию. Чиновники также опасаются, что американцы начнут использовать карты не только для оплаты бензина, но и других товаров.

На прошлой неделе средняя цена галлона (прим. – 3,785 литра) бензина снизилась до $5, но в течение года горючее в США подорожало более чем на 60%.

13 июня СМИ сообщили, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине заработала на энергоносителях почти $100 млрд. Крупнейшими покупателями стали Китай – 12,6 млрд евро, Германия – 12,1 млрд евро и Италия – 7,8 млрд евро.

18 июня стало известно, что более 600 тыс. баррелей венесуэльской нефти уже загружены итальянской компанией Eni на съемные суда.

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