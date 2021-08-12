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В США McDonald&#39;s обязал своих сотрудников вакцинироваться до октября

12 августа, 2021 четверг
07:59
Мир

Полный цикл вакцинации сотрудников должна завершиться до 27 сентября, впрочем это не касается рабочих ресторанов. В то же время компания готова предоставить им 4 оплачиваемых часа на вакцинацию

Об этом рассказывает The Wall Street Journal .

Сообщается, что работники компании будут обязаны носить маски на работе независимо от того, вакцинированы они или нет.

"Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - говорится в письме руководства McDonald's.

Также компания перенесла дату выхода в офис работников штаб-квартиры и других филиалов с 7 сентября по 11 октября, чтобы все имели достаточно времени вакцинироваться. Руководство компании не будет обязывать вакцинироваться работников ресторанов, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для вакцинации.

США
Коронавирус
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