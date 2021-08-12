Об этом рассказывает The Wall Street Journal .

Сообщается, что работники компании будут обязаны носить маски на работе независимо от того, вакцинированы они или нет.

"Рост заражений штаммами COVID-19 вызывает беспокойство у многих из нас. Многие из вас говорили нам, что вы бы чувствовали себя более спокойно в офисе, если бы были уверены, что ваши коллеги привиты", - говорится в письме руководства McDonald's.

Также компания перенесла дату выхода в офис работников штаб-квартиры и других филиалов с 7 сентября по 11 октября, чтобы все имели достаточно времени вакцинироваться. Руководство компании не будет обязывать вакцинироваться работников ресторанов, но готово предоставить им до четырех часов оплачиваемого перерыва для вакцинации.