В США конгрессмены заслушали первых свидетелей по штурму Капитолия в январе

Об этом рассказывает "Радио Свобода".

В качестве свидетелей на слушаниях выступили четыре полицейские, которые противостояли толпе сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа, ворвавшиеся в помещение Капитолия.

Один из участников слушаний, полицейский Аквилино Гонел, рассказал, что нападавшие его избили.



"То, чего мы получили в тот день, напоминало поле боя в Средневековье. Мы сражались - бок о бок и дюйм за дюймом - чтобы предотвратить вторжение в Капитолий толпы, стремился подорвать наш демократический процесс", - заявил Гонел.

В состав комитета по расследованию штурма Капитолия 6 января входит девять человек. Комитет был создан после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали создание независимой комиссии, призванной расследовать инцидент. Членов комитета назначила спикер Палаты представителей - демократ Нэнси Пелоси. Глава комитета - демократ Бенни Томпсон.

Открывая слушания, он пообещал, что работа комитета будет руководствоваться только фактами и что в ней не будет места политиканству. Томпсон представил видеозапись нападения.

Республиканцы в большинстве своем высказались против создания комитета, заявляя, что следствие политически мотивировано. Впрочем, в защиту расследования стала Лиз Чейни - одна из двух законодателей-республиканцев в составе комитета и резкий критик экс-президента Трампа. Она призвала к проведению полномасштабного расследования событий 6 января.