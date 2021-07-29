В США конгрессмены поддержали увеличение финансовой помощи Украине
Палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине
Об этом сообщает посольство Украины в США.
"Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году с увеличением размера помощи Украине и поправкой по санкциям против "Северного потока-2", - говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.
"Из указанной сметы $125 млн будут выделены на цели безопасности Украины по статье №международное военное финансирование", на $10 млн больше, чем в 2021 году", - уточнили в посольстве.
Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.
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