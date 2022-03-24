В США конгрессмены обратились к генпрокурору с требованием расследования убийства двух граждан Америки в Украине
Речь идет о журналисте Бренте Рено и волонтере Джимми Хилле.
Об этом написал в Фейсбуке советник руководителя МВД Антон Геращенко, со ссылкой на письмо конгрессменов, информирует Эспрессо.TV .
Конгрессмены США Эрик Свалвелл и Тед Ли обратились к генеральному прокурору США с требованием немедленного уголовного расследования убийства двух граждан США: журналиста Брента Рено, погибшего в Ирпене и волонтера Джимми Хилла, погибшего в Чернигове.
Конгрессмены требуют установить и привлечь к ответственности российских военных преступников и их командиров.
"Все украинские правоохранительные органы и спецслужбы будут оказывать всю возможную помощь Генпрокурору США, ФБР, ЦРУ в установлении фамилий командиров подразделений, генералов, полковников и других, кто отдавал приказы стрелять по безоружным украинцам и американским гражданам. Для этого у нас есть достаточно много фактов и доказательств ", – отмечает Антон Геращенко.
- Напомним, вчера, 23 марта, в США действия российских кафиров в Украине официально признаны военным преступлением.
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