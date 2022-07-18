В США хотят покончить с зависимостью от китайских минералов
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Штаты хотят положить конец "чрезмерной зависимости" от редкоземельных минералов, солнечных панелей и других ключевых товаров из Китая
Об этом сообщает Reuters.
Министр Йеллен собирается посетить Южную Корею 19 июля и заявила, что настаивает на усилении торговых связей с Сеулом и другими надежными союзниками, чтобы повысить устойчивость цепочек поставок и предотвратить возможные манипуляции со стороны геополитических соперников.
"Устойчивые цепочки снабжения означают разнообразие источников снабжения и устранения, насколько это возможно, возможности того, что геополитические соперники смогут манипулировать нами и угрожать нашей безопасности", - отметила она в интервью.
Йеллен собирается изложить свою обеспокоенность в главной политической речи в Сеуле после осмотра объектов южнокорейской технологической компании LG Corp во время последнего этапа 11-дневного визита в Индо-Тихоокеанский регион.
Согласно отрывкам ее замечаний, министр будет делать решительное предложение по "поддержке друзей" или диверсификации цепочек поставок в США, чтобы они больше полагались на надежных торговых партнеров. Этот шаг, по ее словам, также поможет бороться с инфляцией и противостоять "нечестной торговой практике" Китая.
Йеллен сказала, что Южная Корея обладает "чрезвычайной силой в плане ресурсов, технологий, возможностей", и ее компании, включая LG, уже инвестируют в Соединенные Штаты.
По словам Йеллен, "они обладают значительными мощностями для производства передовых полупроводников", - это особенно важно, учитывая "большую зависимость" Соединенных Штатов от Taiwan Semiconductor.
Йеллен отметила, что будет критически важно уменьшить зависимость США от определенного китайского экспорта, поскольку Пекин в прошлом прекратил поставки в такие страны, как Япония, одновременно давя другими способами на Австралию и Литву.
"Они использовали принуждение, чтобы оказывать давление на ряд стран, поведение которых они не одобряли. Это причина, по которой мы не хотим быть зависимыми от Китая", - сказала Йеллен.
Несмотря на свои решительные слова, министр финансов сказала, что отношения с Китаем не были "полностью негативными или перерастающими в чрезвычайно враждебную территорию".
Йеллен подчеркнула, что Китай прислушается к проблемам США в других сферах и что он сделал некоторые конструктивные шаги по реструктуризации долга стран с низким уровнем дохода.
"У нас существует реальная озабоченность по Пекину, но я не хочу создавать картину эскалации вражды между США и Китаем", — сказала она.
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