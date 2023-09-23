В США хирурги провели вторую в истории трансплантацию сердца свиньи мужчине
В Соединенных Штатах хирурги пересадили сердце свиньи мужчине. Он стал вторым пациентом в мире, которому была сделана такая операция. Через два дня мужчина уже начал шутить и мог сидеть в кресле
Об этом сообщает Medicalxpress.
По словам врачей Университета Мэриленда, 58-летнему ветерану военно-морского флота угрожала смерть от сердечной недостаточности, но другие проблемы со здоровьем означали, что он не имел права на традиционную трансплантацию сердца. Поэтому врачи штата Мэриленд пересадили мужчине сердце свиньи, чтобы продлить ему жизнь.
"Это просто невероятное чувство - видеть, как это свиное сердце работает в организме человека", - сказал доктор Мухаммад Мохиуддин, эксперт по ксенотрансплантации штата Мэриленд.
Хотя последующие несколько недель будут критическими, врачи в восторге от реакции организма Фосетта на орган свиньи.
Та же команда штата Мэриленд в прошлом году осуществила первую в мире трансплантацию генетически модифицированного свиного сердца другому умирающему человеку, Дэвиду Беннету, прожившему всего два месяца.
Попытки трансплантации органов от животного к человеку были неудачны в течение десятилетий, поскольку иммунная система людей немедленно уничтожала чужеродную ткань. Теперь ученые снова пытаются использовать генные модификации на свиньях, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие.
Свиное сердце, предоставленное компанией Revivicor из Блексбурга, штат Вирджиния, имеет 10 генетических модификаций — удаление некоторых генов свиньи и добавление некоторых человеческих, чтобы сделать его более приемлемым для иммунной системы человека.
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Китайские ученые вырастили почки, содержащие человеческие клетки, в эмбрионах свиней. Это может помочь устранить проблему нехватки донорских органов в мире.
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