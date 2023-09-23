В США хирурги провели вторую в истории трансплантацию сердца свиньи мужчине

Об этом сообщает Medicalxpress.

По словам врачей Университета Мэриленда, 58-летнему ветерану военно-морского флота угрожала смерть от сердечной недостаточности, но другие проблемы со здоровьем означали, что он не имел права на традиционную трансплантацию сердца. Поэтому врачи штата Мэриленд пересадили мужчине сердце свиньи, чтобы продлить ему жизнь.

"Это просто невероятное чувство - видеть, как это свиное сердце работает в организме человека", - сказал доктор Мухаммад Мохиуддин, эксперт по ксенотрансплантации штата Мэриленд.

Хотя последующие несколько недель будут критическими, врачи в восторге от реакции организма Фосетта на орган свиньи.

Та же команда штата Мэриленд в прошлом году осуществила первую в мире трансплантацию генетически модифицированного свиного сердца другому умирающему человеку, Дэвиду Беннету, прожившему всего два месяца.

Попытки трансплантации органов от животного к человеку были неудачны в течение десятилетий, поскольку иммунная система людей немедленно уничтожала чужеродную ткань. Теперь ученые снова пытаются использовать генные модификации на свиньях, чтобы сделать их органы более похожими на человеческие.

Свиное сердце, предоставленное компанией Revivicor из Блексбурга, штат Вирджиния, имеет 10 генетических модификаций — удаление некоторых генов свиньи и добавление некоторых человеческих, чтобы сделать его более приемлемым для иммунной системы человека.