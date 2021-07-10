В США картридж к компьютерной игре 1980-х продали за $ 870 тыс.

Об этом сообщает AP в twitter.

Картридж компьютерной игры The Legend of Zelda для консоли Nintendo NES в оригинальной упаковке был продан на аукционе компании Heritage Auctionsза $ 870 тыс.

Стоимость картриджа 1987 года выпуска побила предыдущий рекорд установлен в апреле, когда за картридж игры Super Mario Bros было заплачено $ 660 тыс.