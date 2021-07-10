В США картридж к компьютерной игре 1980-х продали за $ 870 тыс.
В США картридж от популярной в 1980-х годах компьютерной игры The Legend of Zelda продали на аукционе за $ 870 тыс.
Об этом сообщает AP в twitter.
Картридж компьютерной игры The Legend of Zelda для консоли Nintendo NES в оригинальной упаковке был продан на аукционе компании Heritage Auctionsза $ 870 тыс.
Стоимость картриджа 1987 года выпуска побила предыдущий рекорд установлен в апреле, когда за картридж игры Super Mario Bros было заплачено $ 660 тыс.
- Ранее стало известно, что рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе Christie's за $ 12,2 млн.
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