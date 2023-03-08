В США изучают возможность установить современные западные ракеты на украинские МиГи, – Politico
Вооруженные силы США изучают возможность интеграции усовершенствованных западных ракет класса "воздух - воздух" в украинские истребители советского образца, пытаясь оборудовать старые платформы новыми возможностями
Об этом пишет Politico.
По информации издания, официальные лица изучают, можно ли устанавливать на украинские МиГи современные ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для стрельбы из западных истребителей, таких как F-16 производства США.
Если этот опыт будет удачным, это будет первый случай, когда США предоставит украинским самолетам возможность стрелять ракетами "воздух - воздух", некоторые из которых уже находятся на их вооружении.
Такие усилия могут стать частью решения потребности Киева в дополнительной огневой мощи и противовоздушной обороне, поскольку и Украина, и Россия готовятся к большим наступлениям этой весны.
"Мы поддерживаем регулярные контакты с украинскими лидерами и будем продолжать тесно консультироваться с Украиной относительно их потребностей в безопасности помощи - как ближайшей, так и долгосрочной, - сказал подполковник Гаррон Гарн. - Наше внимание и дальше будет сосредотачиваться на обеспечении украинцев реальными боеспособными возможностями защищать свою страну, но из соображений безопасности мы не будем обсуждать, какие инициативы мы можем или нет принимать в этих направлениях".
AIM-120 AMRAAM (англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Может применяться по широкому спектру целей, включая беспилотники и крылатые ракеты.
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