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Главная война с Россией В США изучают возможность установить современные западные ракеты на украинские МиГи, – Politico

В США изучают возможность установить современные западные ракеты на украинские МиГи, – Politico

8 мартa, 2023 среда
00:24
война с Россией

Вооруженные силы США изучают возможность интеграции усовершенствованных западных ракет класса "воздух - воздух" в украинские истребители советского образца, пытаясь оборудовать старые платформы новыми возможностями

Об этом пишет Politico.

По информации издания, официальные лица изучают, можно ли устанавливать на украинские МиГи современные ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для стрельбы из западных истребителей, таких как F-16 производства США.

Если этот опыт будет удачным, это будет первый случай, когда США предоставит украинским самолетам возможность стрелять ракетами "воздух - воздух", некоторые из которых уже находятся на их вооружении.

Такие усилия могут стать частью решения потребности Киева в дополнительной огневой мощи и противовоздушной обороне, поскольку и Украина, и Россия готовятся к большим наступлениям этой весны.

"Мы поддерживаем регулярные контакты с украинскими лидерами и будем продолжать тесно консультироваться с Украиной относительно их потребностей в безопасности помощи - как ближайшей, так и долгосрочной, - сказал подполковник Гаррон Гарн. - Наше внимание и дальше будет сосредотачиваться на обеспечении украинцев реальными боеспособными возможностями защищать свою страну, но из соображений безопасности мы не будем обсуждать, какие инициативы мы можем или нет принимать в этих направлениях".

AIM-120 AMRAAM (англ. Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух – воздух" средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей вне прямой видимости цели. Может применяться по широкому спектру целей, включая беспилотники и крылатые ракеты.

  • Украина неоднократно призывала западных партнеров предоставить ей современные истребители. 6 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов, а вопрос относительно того, какой модели самолеты это будут, не принципиален.
  • 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
  • 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители. Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления в этом вопросе.
  • На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
  • 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
  • 5 марта стало известно, что два украинца прибыли на военную базу в США для обучения на симуляторах истребителей F-16. Вскоре к ним могут присоединиться еще 10 пилотов. Система управления западных истребителей существенно отличается от советских, поэтому обучение двух пилотов покажут, как быстро можно овладеть современными боевыми самолетами.
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