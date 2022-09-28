Об этом сообщает Лига.Tech.

Чтобы воспользоваться интерактивным симулятором NukeMap, нужно выбрать на карте место предполагаемого взрыва ядерной бомбы. Для этого можно либо ввести название города в поисковом поле, либо перетащить маркер на карте. Таким образом, можно выбрать даже конкретный район своего города, улицу или дом.

Затем следует выбрать тип оружия (например, "Царь-бомба", крупнейшая бомба советского производства), а также выбрать тип взрыва - воздушный или наземный. Следует иметь в виду, что наземный тип предполагает размещение бомбы на земле. Пока что в Украине речь идет об угрозе только воздушного взрыва.

NukeMap произведет расчеты радиуса излучения, огненного шара, повреждений взрывной волной, теплового излучения, радиоактивных осадков, а также ориентировочного количества жертв и травмированных.

Симулятор ядерных взрывов NukeMap разработал учёный из Американского института физики Алекс Веллерштейн.

Для того чтобы воспользоваться им, нужно перейти по ссылке и выполнить несколько простых действий.

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