В США изобрели приложение, которым можно проверить, что произойдет с любым городом в случае ядерного взрыва
Сервис NukeMap поможет смоделировать применение ядерного оружия на выбранном участке и оценить масштаб разрушений
Об этом сообщает Лига.Tech.
Чтобы воспользоваться интерактивным симулятором NukeMap, нужно выбрать на карте место предполагаемого взрыва ядерной бомбы. Для этого можно либо ввести название города в поисковом поле, либо перетащить маркер на карте. Таким образом, можно выбрать даже конкретный район своего города, улицу или дом.
Затем следует выбрать тип оружия (например, "Царь-бомба", крупнейшая бомба советского производства), а также выбрать тип взрыва - воздушный или наземный. Следует иметь в виду, что наземный тип предполагает размещение бомбы на земле. Пока что в Украине речь идет об угрозе только воздушного взрыва.
NukeMap произведет расчеты радиуса излучения, огненного шара, повреждений взрывной волной, теплового излучения, радиоактивных осадков, а также ориентировочного количества жертв и травмированных.
Симулятор ядерных взрывов NukeMap разработал учёный из Американского института физики Алекс Веллерштейн.
Для того чтобы воспользоваться им, нужно перейти по ссылке и выполнить несколько простых действий.
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