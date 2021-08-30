В США из-за урагана "Ида" миллион человек оказался без света в Новом Орлеане и Луизиане
Из-за сильного ветра и урагана, который обрушился на побережье Мексиканского залива, вода в реке Миссисипи на время потекла к северу
Об этом пишет Associated Press.
"Иду" называют пятым самым сильным ураганом, когда-либо опустошал Соединенные Штаты. Поскольку ураган сошел на сушу со скоростью ветра 230 км / ч. Через несколько часов скорость ветра снизилась до 155 км / ч.
Ураган "Ида" пришел в Новый Орлеан в 16 годовщину опустошения города "Катриной".
Утром 30 августа скорость ветра была 120 км / ч. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время ураган должен ослабнуть.
В населенных пунктах на побережье Луизианы и Миссисипи сообщают о значительных подтопления. В результате непогоды погиб как минимум один человек: на нее упало дерево в пригороде столицы штата Луизиана Батон-Руж.
Крупнейший город Луизианы Новый Орлеан вечером 29 августа осталось без электроэнергии. Поставщик отметил, что непогода повредила пути передачи электроэнергии. Поэтому более миллиона человек в городе остались без света.
Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайной ситуации накануне урагана. Из прибрежных городов, в том числе и Нового Орлеана, власти эвакуировали людей. Однако чиновники говорят, что из-за быстрого надвигающейся "Иди" эвакуировать всех не успели. Мэр города призвал людей оставаться в безопасных местах, например, в комнатах или помещениях, где нет окон.
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