Такие данные приводят официальные лица США, передает NBC News.

Офис судебно-медицинской экспертизы округа Эри определил, что все 27 смертей были напрямую связаны с метелью. Мэр Баффало Байрон Браун заявил о по меньшей мере 18 погибших в городе. По словам Брауна, из-за метели и ледяного дождя в Баффало без электричества остались более 20 тыс. потребителей, однако к середине дня 26 декабря это количество сократилось вдвое.

Национальная метеослужба сообщила, что 26 декабря в аэропорту Баффало выпало более 49 дюймов снега, или более 4 футов (более 1,2 м – ред.).

При этом снегопад продолжается и количество смертей из-за непогоды может возрасти.

По данным NBC News, снежный шторм охватил территорию от Больших озер вблизи Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. Летальные случаи зафиксированы в 12 штатах: в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине. Некоторых погибших нашли в их авто, по меньшей мере, один человек в округе Ниагара умер от отравления угарным газом.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул сообщила, что разговаривала с президентом Джо Байденом и что он "пообещал быстро одобрить" запрос на федеральное объявление чрезвычайного положения.

Национальная метеослужба прогнозирует, что "опасные для путешествий условия" продлятся несколько следующих дней и что непогода будет медленно ослабевать с началом нового года.

Ранее сообщалось о 26 погибших в результате снежной бури в США.

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