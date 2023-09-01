В США из-за массовых угроз сотрудникам избирательной комиссии в 2020 году возбудили 14 дел

Об этом сообщает The Guardian.

Более десятка человек по всей стране обвинили в угрозах в адрес людей, которые подсчитывали и обеспечивали голосование на избирательных участках в 2020 году. В целом, рассмотрено более 2 тыс. сообщений об угрозах и преследованиях в США, этим занималась рабочая группа минюста, созданная в 2021 году, во главе с отделом общественной добродетели, которая расследует преступления на выборах.

В общей сложности возбуждено 14 дел, по двум из которых приговорены к длительному тюремному заключению. К примеру, на два с половиной года осудили мужчину из Айовы, обвиненного в том, что он оставил сообщение с угрозами "линчевать" выборы в Аризоне.

В то же время мужчина из Техаса получил три с половиной года тюрьмы за высказывания о "массовом расстреле работников избирательных участков и должностных лиц, занимавшихся выборами".

В свою очередь в августе обнародовали обвинительный акт относительно мужчины за то, что он оставил кучу нецензурной лексики на голосовую почту после выборов 2020 года Тине Бартон, республиканке, ранее работавшей клерком. Мужчина клялся в угрозах: "Более миллиона патриотов окружат вас, когда вы меньше всего этого будете надеяться" и "мы… убьем вас".

Бартон сказала, что это лишь одна из многих угроз, вызвавших у нее ощущение глубокой тревоги.

Ожидается, что задержанные признают себя виновными в угрозах работникам выборов в Аризоне и Джорджии.

Джон Келлер, второй командир подразделения департамента юстиции, сказал в интервью Associated Press, что орган надеется, что судебное преследование удержит других от угроз избирательным работникам. Ведь для многих работников избирательных комиссий именно угрозы стали основным фактором, побуждающим их покинуть работу накануне 2024 года.

"Я предполагаю, что ситуация будет ухудшаться, когда мы закончим этот год и на следующий год начнем президентские выборы", - сказала Джена Грисуолд, государственный секретарь Колорадо, демократ, выступающий против теорий заговора вокруг выборов. Она заявила, что угрозы приходят волнами, обычно после публикаций в социальных сетях известных деятелей о ложных заявлениях фальсификации выборов 2020 года или публикаций блогов на ультраправых вебсайтах.

Согласно опросу Центра Бреннана, опубликованному в апреле, примерно каждый пятый избирательный работник знает кого-то, кто оставил свою избирательную работу по соображениям безопасности, а 73% местных избирательных чиновников заявили, что преследования выросли.

Правительственным служащим угрожают даже в спокойные периоды между выборами, говорят госсекретари и эксперты. Некоторые указывают на то, что Дональд Трамп и его союзники неоднократно и ложно утверждали, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и распространяли теории сговора об избирательных работниках. Трамп и другие республиканцы обвинили администрацию Байдена в использовании департамента юстиции для нападения на политических оппонентов, хотя сама спецгруппа не являлась публичной мишенью республиканцев.