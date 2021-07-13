В США из-за аномальной жары лесные пожары охватили 10 западных штатов
Из-за пожаров на западном побережье США в штате Орегон под угрозой оказалось электроснабжение тридцатимиллионным Калифорнии
Об этом сообщает Associated Press .
По данным Национального межведомственного пожарного центра, почти 60 лесных пожаров выжгли сухие деревья и кусты от Аляски до Вайоминга. Наибольшие очаги огня сохраняются в Аризоне, Айдахо и Монтане.
Спасатели называют этот пожар одной из самых экстремальных, поскольку в условиях сильной жары ее очень сложно погасить.
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В штате Орегон пожары охватили 150 тыс. акров лесов (60,7 тыс. га).
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