В США из Мексики начали прибывать несовершеннолетние украинцы без сопровождения, - CNN

Об этом CNN сообщил источник, знакомый с приютом Управления здравоохранения и социальных служб США по расселению беженцев (ORR).



По словам источника, большинство несовершеннолетних прилетели в Мексику, а затем добрались до южной границы США.



В некоторых случаях, говорит этот источник, члены семей, проживающих в США, встречали несовершеннолетних украинцев в Мексике, а иммиграционные органы США отделяли детей от их родственников на границе согласно политике правительства.



В соответствии с законодательством США, если родственник, находящийся с несовершеннолетним, не являющийся их отцом или законным опекуном в США, несовершеннолетний считается без сопровождения.



Представитель службы здравоохранения и социальных служб (HHS) не ответил на вопрос CNN о том, сколько украинских детей находится на попечении в США и где они есть.



По данным HHS, находясь в государственной опеке США, дети без сопровождения встречаются с управляющим по крайней мере раз в неделю и общаются с семьей по крайней мере дважды в неделю.



По данным источника, за последние две недели в США через южную границу въехало от 20 до 30 несовершеннолетних украинцев без сопровождения.



По последним данным, по состоянию на 14 апреля на попечении HHS находится почти 10 000 детей. В 2021 финансовом году большинство детей-мигрантов без сопровождения, находящихся на попечении HHS, были из стран Центральной Америки, таких как Гватемала, Сальвадор и Гондурас.

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