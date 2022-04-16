В США из Мексики начали прибывать несовершеннолетние украинцы без сопровождения, - CNN
В последние две недели несовершеннолетние украинцы без сопровождения, в основном подростки, въезжали в США через южную границу после того, как покинули свою страну
Об этом CNN сообщил источник, знакомый с приютом Управления здравоохранения и социальных служб США по расселению беженцев (ORR).
По словам источника, большинство несовершеннолетних прилетели в Мексику, а затем добрались до южной границы США.
В некоторых случаях, говорит этот источник, члены семей, проживающих в США, встречали несовершеннолетних украинцев в Мексике, а иммиграционные органы США отделяли детей от их родственников на границе согласно политике правительства.
В соответствии с законодательством США, если родственник, находящийся с несовершеннолетним, не являющийся их отцом или законным опекуном в США, несовершеннолетний считается без сопровождения.
Представитель службы здравоохранения и социальных служб (HHS) не ответил на вопрос CNN о том, сколько украинских детей находится на попечении в США и где они есть.
По данным HHS, находясь в государственной опеке США, дети без сопровождения встречаются с управляющим по крайней мере раз в неделю и общаются с семьей по крайней мере дважды в неделю.
По данным источника, за последние две недели в США через южную границу въехало от 20 до 30 несовершеннолетних украинцев без сопровождения.
По последним данным, по состоянию на 14 апреля на попечении HHS находится почти 10 000 детей. В 2021 финансовом году большинство детей-мигрантов без сопровождения, находящихся на попечении HHS, были из стран Центральной Америки, таких как Гватемала, Сальвадор и Гондурас.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное