В США истребители перехватили самолет возле дома Байдена
В субботу, 28 октября, истребители США подняли на перехват гражданского самолета, вошедшего в запрещенное воздушное пространство возле здания президента Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавер
Об этом пишет Politico.
По словам начальника отдела связи секретной службы США Энтони Гуглиельми, гражданский самолет вошел в закрытое воздушное пространство после 14:00 по местному времени. Самолет мягко приземлился в ближайшем аэропорту.
"Этот инцидент не повлиял на перемещение президента. Агенты секретной службы Соединенных Штатов проводят расследование по координации с Федеральным управлением гражданской авиации", - сказал Гуглиельми.
Отмечается, что Байден находится в Уилмингтоне в эти выходные. В субботу вечером после инцидента он посетил церковь.
- 18 октября американские военные предотвратили атаку на силы США в Ираке, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар.
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