В США истребители перехватили самолет возле дома Байдена

Об этом пишет Politico.

По словам начальника отдела связи секретной службы США Энтони Гуглиельми, гражданский самолет вошел в закрытое воздушное пространство после 14:00 по местному времени. Самолет мягко приземлился в ближайшем аэропорту.

"Этот инцидент не повлиял на перемещение президента. Агенты секретной службы Соединенных Штатов проводят расследование по координации с Федеральным управлением гражданской авиации", - сказал Гуглиельми.

Отмечается, что Байден находится в Уилмингтоне в эти выходные. В субботу вечером после инцидента он посетил церковь.