В США исключают передачу Украине танков Abrams по техническим причинам

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова анонимного высокопоставленного чиновника из администрации Байдена.

Отмечается, что США исключают передачу Украине танков Abrams по техническим причинам. В комментарии чиновник отметил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.

Также он добавил, что танки Abrams слишком тяжелые, могут часто выходить из строя и требуют большого опыта обслуживания.

"Боевые танки настолько тяжелы, что экс-президенту Дональду Трампу не позволили включить эту технику в празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие", - добавляет издание.

4 января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News заявил , что в ближайшее время ожидается отправка в Украину американских БМП Bradley. В тот же день Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины.

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