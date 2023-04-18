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В США готовы согласовать модернизацию F-16 для Турции, - Reuters

18 апреля, 2023 вторник
03:44
Мир

США готовятся согласовать продажу Турции оборудования для модернизации истребителей F-16, уже имеющихся у нее на вооружении

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Госдеп готовится начать процедуру согласования продажи оборудования для модернизации истребителей – в частности радаров и авионики.

Агентство узнало от информированных собеседников, что руководители соответствующих комитетов Конгресса уже неформально дали согласие на это.

Если во время официальной процедуры Конгресс согласится, это будет первая за многие годы продажа Турции военных технологий.

Между тем, относительно более широкого соглашения о продаже дополнительных F-16 сдвигов пока нет.

Как известно, Анкара долго пытается получить от США по крайней мере истребители F-16 – после того, как Турцию из-за покупки российских С-400 исключили из программы F-35 и наложили на нее санкции.

В экспертных кругах считают, что это в том числе может быть непубличным предметом торга с США для того, чтобы Турция наконец-то перестала блокировать вступление в НАТО Швеции (а раньше и Финляндии).

  • Напомним, 11 апреля Турция поставила на вооружение первый в мире десантный корабль для размещения БПЛА.
Турция
США
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