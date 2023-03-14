Об этом пишет AP.

Решение касается украинцев, прибывших в США по программе с 24 февраля по 25 апреля 2022 г. на основании гуманитарного статуса. Им не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание.

В течение следующих четырех недель министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, отвечающих условиям, начиная с прибывших раньше.

Программа "Единение для Украины" дает право на въезд в США и пребывание в стране на срок до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинца должен быть поддержан спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США.

Украинцы, приехавшие в рамках программы "Единство ради Украины", обычно получали два года разрешения на гуманитарное пребывание (humanitarian parole) в США.

Программы, предусматривающие разрешение на гуманитарное пребывание в США, обычно временные и рассчитаны на один-два года. С приближением годового срока программы "Единение для Украины", украинские беженцы опасались, что будут вынуждены уехать из Штатов.