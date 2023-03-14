В США еще на год продлили разрешение на пребывание беженцев из Украины
Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить срок пребывания граждан Украины, въехавших на американскую территорию по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine), еще на один год
Об этом пишет AP.
Решение касается украинцев, прибывших в США по программе с 24 февраля по 25 апреля 2022 г. на основании гуманитарного статуса. Им не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание.
В течение следующих четырех недель министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, отвечающих условиям, начиная с прибывших раньше.
Программа "Единение для Украины" дает право на въезд в США и пребывание в стране на срок до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинца должен быть поддержан спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США.
Украинцы, приехавшие в рамках программы "Единство ради Украины", обычно получали два года разрешения на гуманитарное пребывание (humanitarian parole) в США.
Программы, предусматривающие разрешение на гуманитарное пребывание в США, обычно временные и рассчитаны на один-два года. С приближением годового срока программы "Единение для Украины", украинские беженцы опасались, что будут вынуждены уехать из Штатов.
- Отметим, что на декабрь 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семейвоспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны.
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