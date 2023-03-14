Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В США еще на год продлили разрешение на пребывание беженцев из Украины

В США еще на год продлили разрешение на пребывание беженцев из Украины

14 мартa, 2023 вторник
01:53
война с Россией

Министерство национальной безопасности США приняло решение продлить срок пребывания граждан Украины, въехавших на американскую территорию по программе "Единение для Украины" (United for Ukraine), еще на один год

Об этом пишет AP.

Решение касается украинцев, прибывших в США по программе с 24 февраля по 25 апреля 2022 г. на основании гуманитарного статуса. Им не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание.

В течение следующих четырех недель министерство нацбезопасности США будет рассматривать дела украинцев, отвечающих условиям, начиная с прибывших раньше.

Программа "Единение для Украины" дает право на въезд в США и пребывание в стране на срок до двух лет по гуманитарному разрешению. Для участия в программе украинца должен быть поддержан спонсор, который согласится оказать финансовую поддержку на время пребывания в США.

Украинцы, приехавшие в рамках программы "Единство ради Украины", обычно получали два года разрешения на гуманитарное пребывание (humanitarian parole) в США.

Программы, предусматривающие разрешение на гуманитарное пребывание в США, обычно временные и рассчитаны на один-два года. С приближением годового срока программы "Единение для Украины", украинские беженцы опасались, что будут вынуждены уехать из Штатов.

  • Отметим, что на декабрь 2022 года более 82 тысяч украинцев и членов их семейвоспользовались программой "Единение для Украины" и въехали в Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабной войны.
США
помощь Украине
беженцы из Украины
Читайте также:
13 мартa, 2023 понедельник
Фьюри придумал новое условие для проведения боя с Усиком
Лукашенко та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
12 мартa, 2023 воскресенье
Армия Беларуси усиленно готовится к войне и это очень плохо, - Санников
Дмитро Медведєв
11 мартa, 2023 суббота
Медведев предложил изменить название Украины
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.06
    Покупка 38.06
    Продажа 38.85
  • EUR
    Покупка 40.05
    Продажа 41.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 мартa
03:16
"Сравнили заметки на пути к победе": Резников и Остин побеседовали накануне встречи в формате Рамштайн
02:48
хакер
Грузия по запросу ФБР передала США российского хакера
02:20
С 24 февраля армия РФ убила в Украине более 8 тысяч мирных жителей, - ООН
02:10
Дмитрий Кулеба
"Впервые в истории украинской дипломатии": Кулеба объявил открытый отбор на должности послов
01:25
В Киеве и области полностью восстановлено электроснабжение: стабилизационные отключения прекращены
01:06
Конгресc США
Рекордные расходы со времен Второй мировой: Байден направил в конгресс оборонный бюджет на $886 млрд
00:42
Румыния планирует возобновить производство боеприпасов
00:24
"Услышать Украину": США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским
2023, понедельник
13 мартa
23:46
пенсия
Как оформить пенсию за границей: Минсоцполитики предоставило разъяснение
23:27
Посольство РФ в Сербии стало "убежищем" для высланных из стран Европы российских шпионов, - Радио Свобода
23:23
Мининфраструктуры: предложение РФ продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит имеющимся договоренностям
22:04
Украинские военные завершили обучение на танках Leopard в Испании
21:57
Эксклюзив
Русская церковь - угроза нацбезопасности Украины, поэтому УПЦ МП не место в Киево-Печерской лавре, - Княжицкий
21:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия хочет захватить Донецкую и Луганскую области до конца марта. Колонка Сергея Згурца
21:00
Обзор
Большие потери в Бахмуте, РФ и Китай угрожают опасностью, "Малороссия" в Дубае, суд над военными преступлениями россиян. Мировые СМИ об Украине 13 марта
20:37
Министр экономики Сербии призвал правительство срочно ввести санкции против РФ за войну с Украиной
20:30
Эксклюзив
Украина близка к самообеспечению газом, - эксперт в сфере энергетики Харченко
20:16
"Эта святыня создана для всей страны": монахи УПЦ МП заявили, что не планируют выселяться из Киево-Печерской лавры
20:16
Украина заинтересована в расширении "зернового соглашения", - посол Василий Боднар
20:06
Эксклюзив
"Попадание точно есть, была детонация": Андрющенко о новых взрывах в Мариуполе
20:03
OPINION
Как "хорошие русские" защищают "кошельки" вероятных преемников Путина
20:00
Обзор
Победные новости 383-го дня войны: НБУ - центробанк года, продление санкций против РФ и "хлопок" в Мариуполе
19:58
Генерал-майор Виктор Николюк назначен главой подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ
19:56
Эксклюзив
Из российских тюрем рекрутеры вооруженных сил РФ отправляют на линию боевых столкновений уже и женщин, - полковник ВСУ Селезнев
19:31
Пограничники отбили штурм на Бахмутском направлении и взяли в плен вагнеровца
19:22
Из Литвы экстрадировали экс-председателя правления ГПЗКУ, подозреваемого в нанесении более $60 млн убытков
19:08
Россияне обстреляли село в Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома
18:58
OPINION
Украинский успех на "Оскаре"
18:45
Эксклюзив
Глава Всеукраинского конгресса фермеров озвучил основные проблемы посевной в Украине
18:40
Правительство поддержало законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд грн
18:40
Эксклюзив
Процесс будет долгим, но ввести масштабные санкции против Росатома удастся, - энергетический эксперт Харченко
18:26
На ЗАЭС растет дефицит специалистов, способных обеспечить жизнедеятельность электростанции, - Генштаб
18:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия. Танкерная версия
17:57
Помогали русифицировать школы в Мариуполе и Геническе: сообщено о подозрении 14 педагогам-коллаборантам
17:45
В Украине окончательно завершили процесс ликвидации ГАСИ
17:34
ООН и РФ в Женеве начали переговоры по продлению зернового соглашения
17:31
Обновлено
Враг нанес удар по двум городам на Донетчине: погибла женщина, семь человек ранены
17:24
Министр обороны Молдовы заявил, что не видит прямой военной угрозы стране со стороны РФ
17:13
Эксклюзив
китай
Китай должен сделать предложение о мире, которое привлекло бы обе стороны, - эксперт-международник Семиволос
17:04
Обновлено
ЕС
Официально: ЕС продлил санкции против России на полгода
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV