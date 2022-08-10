В США экссотрудника Twitter осудили за шпионаж в пользу Саудовской Аравии

Об этом сообщает Reuters.

Гражданин США и Ливана Ахмад Абуаммо, в Twitter контролировавший отношения с журналистами и знаменитостями на Ближнем Востоке и в Северной Африке, был признан виновным после двух с половиной недель судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско. Присяжные оправдали его по пяти из 11 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся.

По словам прокуроров, Абуаммо был завербован близким советником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы использовать свои инсайдерские знания для доступа к аккаунтам и получения личной информации о саудовских диссидентах.

Так, Абуаммо получил не менее $300 тыс. и роскошные часы в $20 тыс. от Аль-Асакера и скрыл деньги, поместив их на счет родственника в Ливане и переведя их на свой собственный счет в Соединенных Штатах.

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