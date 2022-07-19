В США довольны переговорами с лидерами G20 по ограничению цен на российскую нефть
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что она провела продуктивные встречи по предложенному ограничению цены на российскую нефть со многими странами на полях встречи глав финансов G20
Об этом сообщает SkyNews.
"По расходам на энергоносители, я провела продуктивные двусторонние встречи с более чем полдюжиной моих коллег, где мы обсудили преимущества ограничения цен и то, как это может помочь нам достичь наши цели ограничить Путина в доходах для его военной машины, одновременно уменьшая затраты на энергоносители" , – сообщила чиновник.
Она добавила, что ограничение цены является одним из "наших мощнейших инструментов для борьбы с высокими ценами, с которыми сталкиваются люди в Америке и во всем мире".
- Отметим, что параллельно США договариваются об увеличении добычи нефти ведущими производителями. 16 июля после визита Байдена Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.
- Также Байден рассчитывает , что ОПЕК+ существенно увеличит добычу нефти.
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