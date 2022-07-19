Об этом сообщает SkyNews.

"По расходам на энергоносители, я провела продуктивные двусторонние встречи с более чем полдюжиной моих коллег, где мы обсудили преимущества ограничения цен и то, как это может помочь нам достичь наши цели ограничить Путина в доходах для его военной машины, одновременно уменьшая затраты на энергоносители" , – сообщила чиновник.

Она добавила, что ограничение цены является одним из "наших мощнейших инструментов для борьбы с высокими ценами, с которыми сталкиваются люди в Америке и во всем мире".

Отметим, что параллельно США договариваются об увеличении добычи нефти ведущими производителями. 16 июля после визита Байдена Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50%.

Также Байден рассчитывает , что ОПЕК+ существенно увеличит добычу нефти.

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