В США достаточно запчастей для украинской энергосистемы, - советница министра энергетики Зеркаль
Энергоэнергетическая система США очень похожа с украинской - поэтому из Штатов Украина может получить элементы для восстановления инфраструктуры
Об этом в эфире Эспрессо рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.
"Ситуация сверхсложная и затруднительная. Никто не ожидал и не мог предусмотреть массивное уничтожение нашей инфраструктуры. У нас был крупнейший парк запчастей, который мы могли накопить в течение нескольких лет. У нас была плановая замена автотрансформаторов и у нас было более 50 единиц, которые мы смогли использовать в течение этого времени на ремонты", - отметила она.
Зеркаль подчеркнула, что программа модернизации помогла нам выстоять все это время.
"Пока мы очень зависим от того, насколько быстро мы можем получить оборудование с Запада, в том числе из США. Энергоэнергетическая система США очень причастна к украинской. В теории и практике запчастей в Америке достаточно. Есть действительно разница между частотой и напряжением и поэтому наши инженеры смогли убедить американцев, что мы знаем, что делать с их техникой. Это важно получить быстро, чтобы не замерзнуть", - подытожила советница министра.
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