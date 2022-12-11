Об этом в эфире Эспрессо рассказала советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

"Ситуация сверхсложная и затруднительная. Никто не ожидал и не мог предусмотреть массивное уничтожение нашей инфраструктуры. У нас был крупнейший парк запчастей, который мы могли накопить в течение нескольких лет. У нас была плановая замена автотрансформаторов и у нас было более 50 единиц, которые мы смогли использовать в течение этого времени на ремонты", - отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что программа модернизации помогла нам выстоять все это время.

"Пока мы очень зависим от того, насколько быстро мы можем получить оборудование с Запада, в том числе из США. Энергоэнергетическая система США очень причастна к украинской. В теории и практике запчастей в Америке достаточно. Есть действительно разница между частотой и напряжением и поэтому наши инженеры смогли убедить американцев, что мы знаем, что делать с их техникой. Это важно получить быстро, чтобы не замерзнуть", - подытожила советница министра.