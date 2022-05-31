В США допускают возможность эскалации боевых действий в Украине
Глава Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что ситуация в Украине может стать еще более серьезной. Он допускает возможность эскалации в войне в Украине
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Укринформ.
"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся", - подчеркнул он.
По его словам, министр обороны США Ллойд Остин постоянно общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Милли считает, что постоянный контакт с украинскими коллегами позволяет "управлять эскалацией и не допустить, чтобы это увеличилось до чего-то более ужасного, чем сейчас".
Глава Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США добавил, что сейчас ведутся "определяющие оперативные бои" между украинскими силами и российскими на Востоке Украины. И следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.
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