В США допускают возможность эскалации боевых действий в Украине

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Укринформ.

"Я считаю, что всегда есть возможность эскалации, нам необходимо управлять этим и оценивать шансы для эскалации, и мы этим занимаемся", - подчеркнул он.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин постоянно общается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Милли считает, что постоянный контакт с украинскими коллегами позволяет "управлять эскалацией и не допустить, чтобы это увеличилось до чего-то более ужасного, чем сейчас".

Глава Объединенного комитета начальников штаба Вооруженных сил США добавил, что сейчас ведутся "определяющие оперативные бои" между украинскими силами и российскими на Востоке Украины. И следующие несколько недель будут определять дальнейшее развитие войны.

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