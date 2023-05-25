Об этом пишет The New York Times.

По мнению американских властей, атака беспилотника на Кремль в начале этого месяца, вероятнее всего, была организована либо украинскими военными спецслужбами, либо украинскими разведывательными силами.

Отмечается, что американская разведка не знает, какое именно подразделение спланировало атаку, и непонятно, знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский или другие чиновники. Хотя некоторые чиновники говорят, что Зеленский не знал.

Американские официальные лица заявили, что уровень уверенности в том, что украинское правительство непосредственно санкционировало атаку беспилотников на Кремль является "низким", поскольку разведывательные службы еще не имеют конкретных доказательств того, какие именно чиновники или украинские подразделения были вовлечены в эту атаку.

"Похоже, что эта атака была частью серии операций, которые вызвали дискомфорт у чиновников Соединенных Штатов - крупнейшего поставщика военного оборудования для Украины. Администрация Байдена обеспокоена риском того, что Россия обвинит официальных лиц США и отомстит, распространив войну за пределы Украины", - говорится в сообщении.