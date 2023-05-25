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В США допускают причастность Украины к атаке дронов на Кремль, - NYT

25 мая, 2023 четверг
09:17
Мир

Американские спецслужбы не имеют четкого представления о том, кто совершил атаку дронов на Кремль, но предполагают, что это могло быть частью тайной операции, организованной украинскими спецслужбами

Об этом пишет The New York Times.

По мнению американских властей, атака беспилотника на Кремль в начале этого месяца, вероятнее всего, была организована либо украинскими военными спецслужбами, либо украинскими разведывательными силами.

Отмечается, что американская разведка не знает, какое именно подразделение спланировало атаку, и непонятно, знал ли об операции президент Украины Владимир Зеленский или другие чиновники. Хотя некоторые чиновники говорят, что Зеленский не знал.

Американские официальные лица заявили, что уровень уверенности в том, что украинское правительство непосредственно санкционировало атаку беспилотников на Кремль является "низким", поскольку разведывательные службы еще не имеют конкретных доказательств того, какие именно чиновники или украинские подразделения были вовлечены в эту атаку.

"Похоже, что эта атака была частью серии операций, которые вызвали дискомфорт у чиновников Соединенных Штатов - крупнейшего поставщика военного оборудования для Украины. Администрация Байдена обеспокоена риском того, что Россия обвинит официальных лиц США и отомстит, распространив войну за пределы Украины", - говорится в сообщении.

  • Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
  • Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после взрыва дрона над Кремлем необходимо "физически устранить" Зеленского и его правительство.
  • Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают , что Россия использует "удар беспилотника по Кремлю", чтобы упразднить еще больше парадов 9 мая.
  • Спикер президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что за атакой беспилотника на Кремль стоит Украина, которой США якобы приказали это сделать.
  • Украинская сторона ответила , что не  причастна к этой атаке.
Украина
Россия
Война с Россией
США
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