В США детям и подросткам запретили пользоваться соцсетями ночью

Об этом пишет Axios.

Новые законы требуют, чтобы технологические компании ввели "комендантский час" для детей и подростков с 22.30 до 6.30 по местному времени, когда несовершеннолетние не смогут пользоваться своими учетными записями в соцсетях.

Законы требуют проверки возраста всех пользователей соцсетей, обязывают технологические компании предоставлять родителям или опекунам доступ к учетным записям их детей, а также, как пишет Associated Press, позволяют подавать судебные тяжбы от имени детей, утверждающих, что социальные сети нанесли им вред. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним.

Законы должны вступить в силу с марта 2024 года. Ожидается, что технологические компании попытаются оспорить их правомерность в суде.

Выступающая за конфиденциальность в интернете некоммерческая организация Electronic Frontier призвала отказаться от принятия законов, заявляя, что ограничение времени и проверка возраста при использовании социальных сетей нарушают права несовершеннолетних на свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

При этом правила, аналогичные принятым в Юте, предлагают законодатели и в других штатах, в частности, в Арканзасе, Техасе, Огайо, Луизиане и Нью-Джерси.