В США детям и подросткам запретили пользоваться соцсетями ночью
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс подписал два закона, ограничивающих возможность несовершеннолетних пользоваться соцсетями без согласия родителей
Об этом пишет Axios.
Новые законы требуют, чтобы технологические компании ввели "комендантский час" для детей и подростков с 22.30 до 6.30 по местному времени, когда несовершеннолетние не смогут пользоваться своими учетными записями в соцсетях.
Законы требуют проверки возраста всех пользователей соцсетей, обязывают технологические компании предоставлять родителям или опекунам доступ к учетным записям их детей, а также, как пишет Associated Press, позволяют подавать судебные тяжбы от имени детей, утверждающих, что социальные сети нанесли им вред. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним.
Законы должны вступить в силу с марта 2024 года. Ожидается, что технологические компании попытаются оспорить их правомерность в суде.
Выступающая за конфиденциальность в интернете некоммерческая организация Electronic Frontier призвала отказаться от принятия законов, заявляя, что ограничение времени и проверка возраста при использовании социальных сетей нарушают права несовершеннолетних на свободу слова и неприкосновенность частной жизни.
При этом правила, аналогичные принятым в Юте, предлагают законодатели и в других штатах, в частности, в Арканзасе, Техасе, Огайо, Луизиане и Нью-Джерси.
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