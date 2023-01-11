В США были приостановлены все авиарейсы по стране, произошел сбой в системе уведомлений

Об этом сообщили в BBC и Reuters .

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приказало авиакомпаниям приостановить все внутренние вылеты до 9 утра по восточному времени (16:00 GMT+2). Рейсам, которые уже находились в воздухе, позволили продолжить движение до мест назначения.

FAA заявило, что работает над восстановлением системы, извещающей пилотов об опасности и изменениях в объектах и процедурах аэропорта. Отмечается, что обработка обновленной информации была прекращена.

Президент США Джо Байден был проинформирован о сбое, и Белый дом заявил, что "на данный момент" нет никаких доказательств кибератаки.

Напомним, ранее из-за снежной бури и аномальных холодов в США погибли по меньшей мере 26 человек, большое количество людей осталось без электричества, более 7,6 тыс. авиарейсов было отменено .

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