В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
Непогода накрыла сразу шесть штатов - без электричества осталось не менее 300 тысяч домов. Известно о 5 погибших и не менее 30 раненых
Об этом сообщает CNN .
Отмечается, что мощные торнадо накрыли сразу шесть американских штатов. Больше всего пострадал Арканзас, где погибли по меньшей мере три человека и десятки госпитализированы. Известно, что два человека погибли в городе Винни. По словам мэра, Дженнифер Хоббс, город "разрушениями разрезан пополам с востока на запад". Еще одной жертвой стал житель города Норт-Литл-Рока.
Серьезно пострадал также штат Иллинойс - в городе Белвидер обрушилась крыша театра Apollo, когда там находилось более 200 человек на музыкальном концерте. По словам спасателей, чтобы вытащить людей из лифта театра, пришлось справиться с оборванными линиями электропередач за пределами здания.
Без света осталось около 300 тысяч домов в штатах Иллинойс, Арканзас, Индиана, Теннесси, Айова, Висконсин, Миссури и Мичиган.
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