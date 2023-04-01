Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что мощные торнадо накрыли сразу шесть американских штатов. Больше всего пострадал Арканзас, где погибли по меньшей мере три человека и десятки госпитализированы. Известно, что два человека погибли в городе Винни. По словам мэра, Дженнифер Хоббс, город "разрушениями разрезан пополам с востока на запад". Еще одной жертвой стал житель города Норт-Литл-Рока.

Серьезно пострадал также штат Иллинойс - в городе Белвидер обрушилась крыша театра Apollo, когда там находилось более 200 человек на музыкальном концерте. По словам спасателей, чтобы вытащить людей из лифта театра, пришлось справиться с оборванными линиями электропередач за пределами здания.

Без света осталось около 300 тысяч домов в штатах Иллинойс, Арканзас, Индиана, Теннесси, Айова, Висконсин, Миссури и Мичиган.