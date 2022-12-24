Об этом сообщает The New York Times.

Из-за непогоды миллионы людей должны были отказаться от путешествий на рождественские праздники. Всего по состоянию на вечер пятницы отменено более 11 тыс. авиарейсов.

По данным полиции, по меньшей мере, восемь человек погибли на этой неделе в автокатастрофах, связанных со штормом в штатах Кентукки, Канзас, Огайо и Оклахома. Местные власти по всей стране призвали к осторожности, поскольку сильный ветер и снег значительно ограничивают видимость.

Водителям приказано убрать автомобили с дорог. Тем, кто застрял в дороге, военные доставляют теплые одеяла.

Несколько автомагистралей на западе штата Нью-Йорк закрыты. В Нью-Джерси и других штатах на юг наводнения привели к сбоям в работе транспорта.

Как отмечается, всего обесточено более 1,4 млн домов и предприятий по всей стране, больше всего пострадали жители штатов Северная Каролина, Мэн, Нью-Йорк и Вирджиния.

По информации издания, о значительных перебоях в электроснабжении также сообщают из провинции Квебек в соседней Канаде.

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