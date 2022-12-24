Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В США бушует "взрывной циклон": без света осталось 1,4 млн потребителей

В США бушует "взрывной циклон": без света осталось 1,4 млн потребителей

24 декабря, 2022 суббота
03:26
Мир

Сильный снегопад и резкое падение температуры привели к обесточиванию на огромной территории США – от штата Мэн на севере до Техаса на юге

Об этом сообщает The New York Times.

Из-за непогоды миллионы людей должны были отказаться от путешествий на рождественские праздники. Всего по состоянию на вечер пятницы отменено более 11 тыс. авиарейсов.

По данным полиции, по меньшей мере, восемь человек погибли на этой неделе в автокатастрофах, связанных со штормом в штатах Кентукки, Канзас, Огайо и Оклахома. Местные власти по всей стране призвали к осторожности, поскольку сильный ветер и снег значительно ограничивают видимость.

Водителям приказано убрать автомобили с дорог. Тем, кто застрял в дороге, военные доставляют теплые одеяла.

Несколько автомагистралей на западе штата Нью-Йорк закрыты. В Нью-Джерси и других штатах на юг наводнения привели к сбоям в работе транспорта.

Как отмечается, всего обесточено более 1,4 млн домов и предприятий по всей стране, больше всего пострадали жители штатов Северная Каролина, Мэн, Нью-Йорк и Вирджиния.

По информации издания, о значительных перебоях в электроснабжении также сообщают из провинции Квебек в соседней Канаде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

США
Читайте также:
Сергій Марченко
Автор Сергей Марченко
23 декабря, 2022 пятница
У Ермака очень маленькая тёрочка, чтобы тереть с президентом США
Зеленський в конгресі США
22 декабря, 2022 четверг
"Терпение Ирана ограничено": Тегеран пригрозил Зеленскому "судьбой некоторых лидеров" за обвинение в терроризме
Путін
22 декабря, 2022 четверг
Путин впервые назвал вооруженный конфликт с Украиной войной
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 декабря
03:44
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Госдеп призвал Путина после признания "спецоперации" войной, вывести войска из Украины
02:59
Глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС
02:31
Владимир Путин
Путин получает только положительную информацию о ходе войны в Украине, - WSJ
02:03
В ЧВК Вагнера воюют около 50 тыс. наемников, а их содержание обходится в $100 млн в месяц, - Белый дом
01:37
В российском Кемерово сгорел нелегальный дом престарелых: погибли 13 человек
01:09
Pink Floyd собрал для Украины £500 тыс. на песни Hey, Hey, Rise Up и передаст их волонтерам
01:04
Байден пообещал без промедления подписать правительственный бюджет, где заложено почти $45 млрд для Украины и союзников
00:46
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Бахмут выполняет свою главную миссию. ВСУ исчерпали все советские танки из Европы. Колонка Сергея Згурца
00:27
Все подразделения МВД во время праздников и вероятного блекаута будут работать в усиленном режиме
00:21
Эксклюзив
Когда Украина начнет побеждать, России придется договариваться о мире и Путин захочет Беларусь как утешительный приз, - белорусский общественный деятель Вячорка
00:09
Эксклюзив
Китай воспринял визит Медведева как приезд своего вассала, - эксперт-международник Краев
2022, пятница
23 декабря
23:55
"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить сумасшедшие деньги за лучшего молодого игрока ЧМ-2022
23:45
Эксклюзив
Россия возвращается к своей традиционной методе ведения боевых действий, которую она использовала последние 150 лет, - военный эксперт Грабский
23:41
Эксклюзив
Иван Варченко
До конца декабря у россиян под Бахмутом станет меньше энтузиазма: поймут, что не "положат" город Путину под елку, - эксперт по безопасности Варченко
23:37
Российские военные умирают на оккупированных территориях в Украине из-за перегруженности больниц и нехватки специалистов
23:11
Мультфильм "Мавка. Лесная песня" не выйдет в прокат 29 декабря, как анонсировали ранее
22:59
Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт
22:53
Представители местных властей Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам
22:45
Оккупанты обстреляли Херсон фосфором, - Центр нацсопротивления
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 декабря
21:51
Конгресс США окончательно одобрил проект правительственного бюджета на 2023 год, предусмотрено почти $45 млрд для Украины и партнеров
21:38
Молдавия упростила украинцам въезд из третьих стран
21:35
Россия в очередной раз обстреляла энергообъект ДТЭК: погиб работник, еще один ранен
21:30
Обзор
Возвращение Зеленского, опровержение Северной Кореи, демонтаж театра в Мариуполе и нефтяной шантаж РФ. Мировые СМИ об Украине 23 декабря
21:27
ВСУ не наносят ответных ударов по Беларуси, чтобы не спровоцировать непосредственное вступление ее армии в войну, - полковник СБУ Костенко
21:19
Украина получит от Великобритании $500 млн помощи
21:12
Готовим активизацию украинской дипломатии по нескольким направлениям, – Зеленский
20:42
Обновлено
В результате взрыва авто в центре Мелитополя пострадал коллаборант Андрей Блавацкий, - мэр Федоров
20:32
Экс-тренер сборной Испании признался, что убеждал Месси отказаться от Аргентины
20:30
Обзор
Харизматичный "Кот в сапогах 2", неожиданный "Пиноккио" или приквел "Ведьмака": что посмотреть на выходных
20:14
В ГСЧС показали на примерах, где нельзя устанавливать генераторы
20:07
OPINION
Почему Макрон ссорится со Штатами?
20:04
Морпехи уничтожили 32 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами
20:04
У здания Еврокомиссии задержали двух бельгийских солдат с боеприпасами
20:00
Обзор
Победные новости 303-го дня войны: 2,5 млрд евро от Нидерландов, украинец - фотограф года и ликвидированный российский майор
19:47
В приближающиеся праздники российские террористы могут вновь активизироваться, - Зеленский
19:35
В Киеве на неопределенный срок прекращают работу трамваев и троллейбусов
19:19
Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне
19:10
Эксклюзив
электроэнергиия
Во время войны нужно по-другому управлять энергосистемой, а она работает по нормативам мирного времени, – нардеп Кучеренко
19:01
Байден подписал оборонный бюджет с $800 млн дополнительной помощи Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV